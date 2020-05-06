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Апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 18682 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Апрель 2020 года стал одним из самых жарких за историю метеорологических наблюдений, передает УНН со ссылкой на RFI.

Апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Как сообщает европейский проект Copernicus, средняя температура на планете в прошлом месяце была ниже абсолютного рекорда “всего лишь на 0,01 °C”.

По данным исследователей, в апреле средняя температура воздуха значительно превысила норму в части Европы, Антарктике и Гренландии. Согласно карте, опубликованной на сайте программы, аномальные для апреля показатели зафиксировали и в Сибири. В Северной Америке месяц оказался, наоборот, необычно холодным.

Средняя температура в апреле 2020 года на 0,7 °C превысила средний показатель с 1981 года. Самым жарким апрель, по данным исследователей, был в 2016 году, однако прошедший месяц оказался холоднее только на 0,01 °C.

К аналогичным выводам пришли исследователи из США. По версии американских ученых, из-за высокой температуры в апреле 2020 год с большой вероятность (99,94%) войдет в пятерку самых жарких в истории. “С 70-процентной уверенностью можно сказать, что 2020 год станет самым жарким за всю историю наблюдений”, — уверены метеорологи.

Связаны ли изменения средней температуры с изменениями в выбросах париковых газов, ученые не сообщают. В феврале 2020 года из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Китае выбросы CO2 сократились на 25%.

Напомним, в NASA показали, как за 16 лет изменились ледники на Земле.

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