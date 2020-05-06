Апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Апрель 2020 года стал одним из самых жарких за историю метеорологических наблюдений, передает УНН со ссылкой на RFI.
Как сообщает европейский проект Copernicus, средняя температура на планете в прошлом месяце была ниже абсолютного рекорда “всего лишь на 0,01 °C”.
По данным исследователей, в апреле средняя температура воздуха значительно превысила норму в части Европы, Антарктике и Гренландии. Согласно карте, опубликованной на сайте программы, аномальные для апреля показатели зафиксировали и в Сибири. В Северной Америке месяц оказался, наоборот, необычно холодным.
Средняя температура в апреле 2020 года на 0,7 °C превысила средний показатель с 1981 года. Самым жарким апрель, по данным исследователей, был в 2016 году, однако прошедший месяц оказался холоднее только на 0,01 °C.
К аналогичным выводам пришли исследователи из США. По версии американских ученых, из-за высокой температуры в апреле 2020 год с большой вероятность (99,94%) войдет в пятерку самых жарких в истории. “С 70-процентной уверенностью можно сказать, что 2020 год станет самым жарким за всю историю наблюдений”, — уверены метеорологи.
Связаны ли изменения средней температуры с изменениями в выбросах париковых газов, ученые не сообщают. В феврале 2020 года из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Китае выбросы CO2 сократились на 25%.
Напомним, в NASA показали, как за 16 лет изменились ледники на Земле.