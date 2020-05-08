Від заморозків до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. По Україні у п'ятницю, 8 травня, очікується невеликий дощ, повітря вдень прогріється до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 травня невеликий дощ; вночі у західних областях, вдень на Правобережжі без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла.
На Київщині 8 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 14-17°.
Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.