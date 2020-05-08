Від заморозків до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"8 травня невеликий дощ; вночі у західних областях, вдень на Правобережжі без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла.

На Київщині 8 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 14-17°.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.