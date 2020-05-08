Метеорологи через пандемію зіткнулися з нестачею даних спостережень за погодою

"Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) стурбована серйозним впливом заходів, ухвалених для боротьби з пандемією COVID-19, на кількість і якість метеорологічних спостережень. Так, масштаби таких спостережень з літаків скоротилися в середньому на 75-80% в порівнянні з нормальними умовами. А в Африці і деяких районах Центральної і Південної Америки, де багато станцій працюють не автоматично, а в ручному режимі, не ведеться і наземний моніторинг", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що метеорологи продовжують спостерігати за станом атмосфери і поверхні океану за допомогою наземних, морських і супутникових приладів. Отримані дані експерти аналізують і на їх основі готують прогнози погоди, рекомендації і сповіщення.

"Співробітники національних метеорологічних і гідрологічних служб продовжують виконувати свої основні функції цілодобово і без вихідних, але стикаються з усе більш серйозними труднощами, викликаними пандемією коронавірусної інфекції, особливо в країнах, що розвиваються", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

За його словами, це пов'язано і з карантинними обмеженнями.

Також повідомляється, що побоювання викликає наближення сезону атлантичних ураганів, коли потрібні своєчасні оповіщення. Системи спостереження, особливо супутникові, функціонують автоматично, але раз в декілька тижнів потребують налаштування.

"Величезний внесок у систему передачі метеорологічних даних з літаків вносять комерційні повітряні судна. Вони використовують бортові датчики, комп'ютери і системи зв'язку для збору, обробки, форматування і передачі даних метеорологічних спостережень на наземні станції по радіо і супутниковому зв'язку. Щодня за допомогою авіакомпаній до коронавірусної пандемії здійснювалося понад 800 тисяч спостережень за температурою повітря, швидкістю і напрямом вітру і т.д. У зборі такої інформації брали участь 43 авіакомпанії і кілька тисяч літаків", - сказано в повідомленні.

У ВМО підкреслили, що нинішня криза і проблеми зі збором даних з літаків ще раз показали, наскільки важливо мати взаємодоповнювальні системи метеорологічних спостережень.

Нагадаємо, 8 травня в Україні очікується невеликий дощ, повітря вдень прогріється до 17 градусів тепла.



Також нагадаємо, що, як очікується, повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення влітку в Україні не буде.



