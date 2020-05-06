Кулеба: полноценного возобновления международного авиасообщения летом не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Летом в Украине может возобновиться внутреннее авиасообщение, впрочем полноценного возобновления международного авиасообщения не будет. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.
"Летом очень осторожно попробуем начать возвращениет внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, так как решение зависит не только от нас", - отметил глава МИД.
По его словам, сейчас многие европейские страны, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".
"В течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет. Так как было когда-то - такого не будет точно", - сказал Кулеба.
Напомним, в ЕС собираются разработать правила путешествий на это лето.