Кулеба: повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення влітку не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, утім повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
"Влітку дуже обережно спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас", - зазначив голова МЗС.
За його словами, наразі багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямами, "ламають голови, як це все врегулювати".
"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було колись - такого не буде точно", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, у ЄС збираються розробити правила щодо подорожей на це літо.