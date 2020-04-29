У ЄС збираються розробити правила щодо подорожей на це літо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Європейська комісія запропонує заходи з підтримки туристичного сектора ЄС напередодні літнього сезону, серед яких - розробка посібника з безпечної роботи туристичних об'єктів по всьому Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.
"Єврокомісія обговорить в середу основні принципи того, як безпечно відновити туризм цього літа, і опублікує ці рекомендації найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за словами джерела, подібні рекомендації повинні з'явитися не пізніше 13 травня.
"Для кожного виду транспорту і поїздок будуть характерні особливості, що забезпечують максимальний захист мандрівників і працівників транспортної галузі", - повідомили виданню.
Найімовірніше, відпочинок цього літа буде включати в себе соціальне дистанціювання, засоби індивідуального захисту та додаткові заходи щодо дезінфекції.
Вважається, що пропущення відпусток може чинити величезний вплив на сферу туризму, яка вже страждає через закриті кордони.
Раніше УНН писав, що після зняття карантинних заходів в Україні передбачається зростання внутрішнього туризму.