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В ЕС собираются разработать правила путешествий на это лето

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Европейская комиссия предложит меры по поддержке туристического сектора ЕС в преддверии летнего сезона, среди которых - разработка руководства по безопасной работе туристических объектов по всему Евросоюзу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

"Еврокомиссия обсудит в среду основные принципы того, как безопасно возобновить туризм этим летом, и опубликует эти рекомендации в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по словам источника, подобные рекомендации должны появиться не позднее 13 мая.

"Для каждого вида транспорта и поездок будут характерные особенности, обеспечивающие максимальную защиту путешественников и работников транспортной отрасли", - сообщили изданию.

Скорее всего, отдых этим летом будет включать в себя социальное дистанцирование, средства индивидуальной защиты и дополнительные мери по дезинфекции.

Считается, что пропуск отпусков может оказать огромное влияние на сферу туризма, которая уже страдает из-за закрытых границ.

Ранее УНН писал, что после снятия карантинных мероприятий в Украине предполагается рост внутреннего туризма.

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