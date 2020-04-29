В ЕС собираются разработать правила путешествий на это лето

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Европейская комиссия предложит меры по поддержке туристического сектора ЕС в преддверии летнего сезона, среди которых - разработка руководства по безопасной работе туристических объектов по всему Евросоюзу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.