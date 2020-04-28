Разворот на внутренний туризм: эксперт рассказал о направлениях и цене отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. После снятия карантинных мероприятий в Украине предполагается рост внутреннего туризма. Из-за спроса стоимость может вырасти непропорционально качеству. Об этом УНН сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
"Да, предполагаем увеличение внутреннего туризма. Больше будут ездить, конечно, в Затоку, Одессу, немного больше будет Карпат в этом году. Как всегда, никаких новых мест не появится", - сказал Рудич.
Также он отметил, что есть вероятность увеличения цены на отдых в Украину, ведь туристов станет больше, чем обычно.
"Это зависит от того, какой сервис нужно будет внедрять в гостиницах. Если будут новые стандарты, как сейчас планируется в Турции или других странах, то, конечно, себестоимость будет расти. Также спрос возрастет, поэтому стоимость может вырасти непропорционально качеству", - подчеркнул Рудич.
Напомним, комитет будет рекомендовать Верховной Раде принять законопроект, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19.