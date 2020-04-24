Раді рекомендують ухвалити законопроект щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендуватиме Верховній Раді України ухвалити за основу і в цілому законопроект № 3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку комітету в Facebook.