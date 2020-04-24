Раді рекомендують ухвалити законопроект щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендуватиме Верховній Раді України ухвалити за основу і в цілому законопроект № 3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку комітету в Facebook.
“Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендуватиме прийняти законопроект № 3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), в цілому та за основу із виключенням пункту 2 частини 8 розділу I”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що виключення цього пункту забезпечить право авторам отримувати творчу авторську винагороду як особисто, так і через акредитовані організації колективного управління майновими правами.
“Крім того, одноголосно підтримали законопроекти, якими вносяться зміни до Податкового кодексу; Бюджетного кодексу та інших законів України щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв’язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, — вказано у повідомленні.
Також повідомляється, що відтермінування низки положень деяких законів та законодавчих актів, а також доповнення чинних норм, що регламентують діяльність креативних індустрій, матиме позитивний ефект для них, оскільки потрібен тривалий період, щоб подолати економічні наслідки. Таким чином, креативні індустрії зможуть зберегти та швидко відновити свою стабільну роботу, а також упередити негативні наслідки у майбутньому.
Нагадаємо, експерти запропонували економічну політику підтримки бізнесу та населення під час карантину.