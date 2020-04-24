Раде рекомендуют принять законопроект по поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу комитета в Facebook.