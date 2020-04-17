Експерти запропонували економічну політику підтримки бізнесу та населення під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти запропонували економічну політику, яку доцільно використовувати для підтримки бізнесу та населення в умовах карантину, зокрема, вона стосується звільнення від податків та надання державної фінансової допомоги. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.
Так, щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час дії карантинних заходів, ключові пропозиції експертів наступні:
• збільшити дефіцит бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів;
• звільнити від сплати або надати відстрочку сплати податків на період карантину, суб’єктам господарювання діяльність яких заборонена на період карантинних заходів;
• надати цільову фінансову допомогу найманим працівникам, які вимушені піти у відпустку за власний рахунок або по догляду за дитиною на час карантину, за рахунок коштів стабілізаційного фонду;
• запровадити комплекс заходів фінансового характеру з підтримки малого бізнесу та ФОП.
Щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки населення на період карантинних заходів, ключові пропозиції експертів наступні:
• надавати державну фінансову допомогу найбільш вразливим верствам населення для зниження соціальної напруги та стимулювання попиту;
• обмежити експорт соціально важливих товарів;
• ввести тимчасове державне регулювання цін на соціально важливі товари;
• звільнити населення, яке втратило роботу, тимчасово на строк до кінця року від сплати по іпотечним кредитам без нарахування пені та відсотків;
• розширити перелік ліків в програмі “Доступні ліки” для населення.
Нагадаємо, що в Україні з початку карантину влада почала вживати заходи для підтримки бізнесу та населення. Парламентарі ухвалили законопроект, яким тимчасово звільнили від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків. Також ВР ухвалила законопреокт щодо додаткових соціальних гарантій, яким передбачається підтримка працівників та роботодавців в умовах епідемії коронавірусу.
Також був ухвалений проект закону про запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Щодо підтримки населення, то уряд ухвалив рішення, про надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 грн певній категорії пенсіонерів. Центри зайнятості заявили, що виплати допомоги по безробіттю на період карантину не скасовуються. Тим часом рівень безробіття в Україні зростає, на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, з них 89,2 тисячі зареєструвались починаючи з 12 березня.