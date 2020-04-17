Експерти запропонували економічну політику підтримки бізнесу та населення під час карантину

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти запропонували економічну політику, яку доцільно використовувати для підтримки бізнесу та населення в умовах карантину, зокрема, вона стосується звільнення від податків та надання державної фінансової допомоги. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.