Эксперты предложили экономическую политику поддержки бизнеса и населения во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты предложили экономическую политику, которую целесообразно использовать для поддержки бизнеса и населения в условиях карантина, в частности, она касается освобождения от налогов и предоставления государственной финансовой помощи. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.
Так, по мерам экономической политики, целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, ключевые предложения экспертов следующие:
• увеличить дефицит бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов;
• освободить от уплаты или предоставить отсрочку уплаты налогов на период карантина, субъектам хозяйствования деятельность которых запрещена на период карантинных мероприятий;
• предоставить целевую финансовую помощь наемным работникам, которые вынуждены уйти в отпуск за свой счет или по уходу за ребенком на время карантина за счет средств стабилизационного фонда;
• ввести комплекс мер финансового характера по поддержке малого бизнеса и ФЛП.
О мерах экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки населения на период карантинных мероприятий, ключевые предложения экспертов следующие:
• оказывать государственную финансовую помощь наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса;
• ограничить экспорт социально важных товаров;
• ввести временное государственное регулирование цен на социально значимые товары;
• освободить население, потерявшее работу, временно на срок до конца года от уплаты по ипотечным кредитам без начисления пени и процентов;
• расширить перечень лекарств в программе “Доступные лекарства” для населения.
Напомним, что в Украине с начала карантина власти начали принимать меры для поддержки бизнеса и населения. Парламентарии приняли законопроект, которым временно освободили от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств. Также ВР приняла законопреокт о дополнительных социальных гарантий, которым предусматривается поддержка работников и работодателей в условиях эпидемии коронавируса.
Также был принят проект закона о предотвращении распространения коронавируса.
По поддержке населения, то правительство приняло решение о предоставлении единовременной денежной помощи в размере 1000 грн определенной категории пенсионеров. Центры занятости заявили, что выплаты пособия по безработице на период карантина не отменяются. Между тем уровень безработицы в Украине растет на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи зарегистрировались начиная с 12 марта.