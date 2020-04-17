Эксперты предложили экономическую политику поддержки бизнеса и населения во время карантина

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты предложили экономическую политику, которую целесообразно использовать для поддержки бизнеса и населения в условиях карантина, в частности, она касается освобождения от налогов и предоставления государственной финансовой помощи. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.