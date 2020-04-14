У Мінсоцполітики роз’яснили, хто отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. гривень впродовж 5 днів отримують ті, чия пенсія менше 5 тис. гривень, та інші особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
“Мінсоцполітики надає роз'яснення хто отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень. Постановою Кабінету Міністрів України… передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення: пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що одноразову грошову допомогу отримають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, крім тих, хто вже отримує додаткові виплати, отримувачі соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та непрацюючі особи пенсійного віку, що не отримують пенсію.
«Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати. Рішення Парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонам людей», - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав ініціативи Президента Зеленського щодо надбавок в 1000 грн пенсіонерам у зв'язку з глобальною кризою через COVID-19.