У Мінсоцполітики роз’яснили, хто отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. гривень впродовж 5 днів отримують ті, чия пенсія менше 5 тис. гривень, та інші особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.