В Минсоцполитики разъяснили, кто получит одноразовую денежную помощь в сумме 1000 гривен

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Министерстве социальной политики разъяснили, что единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен в течение 5 дней получают те, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен, и другие лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.