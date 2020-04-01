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Уряд підтримав надбавки пенсіонерам у зв'язку з COVID-19

Уряд підтримав надбавки пенсіонерам у зв'язку з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав ініціативи Президента Зеленського щодо надбавок пенсіонерам у зв'язку з глобальною кризою через COVID-19. Про це написав у Telegram за підсумками рішення уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

“Уряд на засіданні підтримав соціальні ініціативи Президента, що спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв’язку з глобальною кризою, спричиненої поширенням COVID-19”, — написав Шмигаль.

Це три ключові пункти, які вимагають швидкого реагування:

  • встановлення з 1 квітня щомісячної виплати в розмірі до 500 грн пенсіонерам, що старші 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн.
  • визначення порядку виплати разової допомоги у сумі 1000 грн для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб.
  • проведення індексації пенсій з травня на 11%. Середній розмір підвищення становитиме 260 грн.

“Ініціативи потребують ухвалення змін до бюджету, який ми наразі доопрацьовуємо разом із народними депутатами. Пенсіонери та малозахищені особи перш за всіх потребують допомоги. Тому очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, Укрпошта запустила послугу “Доставка грошей додому”, яка дозволяє під час карантину без комісії доставити кошти з рахунку картки напряму додому листоношею.

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