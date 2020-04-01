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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89386 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103383 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102583 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19

Правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18396 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал инициативу Президента Зеленского по надбавкам пенсионерам в связи с глобальным кризисом из-за COVID-19. Об этом написал в Telegram по итогам решения правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство на заседании поддержало социальные инициативы Президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванным распространением COVID-19", - написал Шмыгаль.

Это три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования:

  • установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн.
  • определение порядка выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.
  • проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.

"Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Укрпочта запустила услугу "Доставка денег домой", которая позволяет во время карантина без комиссии доставить средства со счета карточки прямо домой почтальоном.

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