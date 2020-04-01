Правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал инициативу Президента Зеленского по надбавкам пенсионерам в связи с глобальным кризисом из-за COVID-19. Об этом написал в Telegram по итогам решения правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Правительство на заседании поддержало социальные инициативы Президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванным распространением COVID-19", - написал Шмыгаль.
Это три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования:
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- установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн.
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- определение порядка выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.
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- проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.
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"Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - добавил Шмыгаль.
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