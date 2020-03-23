Укрпошта запустила безкоштовну послугу з доставки пенсій додому на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Укрпошта запустила послугу “Доставка грошей додому”, яка дозволяє під час карантину без комісії доставити кошти з рахунку картки напряму додому листоношею. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури України у Facebook.
“37% українців не мають банківських рахунків, а це означає, що і можливості отримати пенсії, грошові виплати чи перекази на карту для них не є можливим. Якщо у вас є рідні у селі чи в іншому місті або ви просто хочете допомогти літнім людям купити продукти, ми пропонуємо послугу "З картки додому". На період карантину послуга без комісії. Будь-хто може надіслати гроші зі свого карткового рахунку, а листоноші Укрпошти віддадуть готівку вашому адресату прямо в руки”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що на ці гроші людина зможе замовити продукти у листонош, які доставляють їх безкоштовно.
“Укрпошта працює в штатному режимі та допомагає піклуватись про наших рідних”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, уряду запропонували схвалити доставку ліків Укрпоштою.