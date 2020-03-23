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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104939 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107623 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109561 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108170 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117963 просмотра

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Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина

Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина

Киев  •  УНН

 • 16634 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Укрпочта запустила услугу "Доставка денег домой", которая позволяет во время карантина без комиссии доставить средства со счета карточки по направлению домой почтальоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что и возможности получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляется возможным. Если у вас есть родные в селе или в другом городе, или вы просто хотите помочь пожилым людям купить продукты, мы предлагаем услугу "С карты домой". На период карантина услуга без комиссии. Любой может прислать деньги со своего карточного счета, а почтальоны Укрпочты отдадут наличные вашему адресату прямо в руки", - говорится в сообщении.

Также указано, что на эти деньги человек сможет заказать продукты у почтальонов, которые доставляют их бесплатно.

"Укрпочта работает в штатном режиме и помогает заботиться о наших родных", - указано в сообщении.

Напомним, правительству предложили принять доставку лекарств Укрпочтой.

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