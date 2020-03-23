Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Укрпочта запустила услугу "Доставка денег домой", которая позволяет во время карантина без комиссии доставить средства со счета карточки по направлению домой почтальоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
"37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что и возможности получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляется возможным. Если у вас есть родные в селе или в другом городе, или вы просто хотите помочь пожилым людям купить продукты, мы предлагаем услугу "С карты домой". На период карантина услуга без комиссии. Любой может прислать деньги со своего карточного счета, а почтальоны Укрпочты отдадут наличные вашему адресату прямо в руки", - говорится в сообщении.
Также указано, что на эти деньги человек сможет заказать продукты у почтальонов, которые доставляют их бесплатно.
"Укрпочта работает в штатном режиме и помогает заботиться о наших родных", - указано в сообщении.
Напомним, правительству предложили принять доставку лекарств Укрпочтой.