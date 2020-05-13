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В ВМО спрогнозировали, какой будет температура в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 15479 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно. Это связано с превышением средних показателей температуры поверхности океана, передает УНН со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В ВМО спрогнозировали, какой будет температура в ближайшие месяцы

Так, по данным ВМО, несмотря на отсутствие погодного феномена Эль-Ниньо, который обычно приводит к потеплению, температура воздуха достигла близких к рекорду показателей. Так, в 2020 году апрель был не менее теплым, чем в 2016-м, когда наблюдался сильный Эль-Ниньо. Температура воздуха в январе, феврале и марте также была рекордной или почти достигла рекорда.

"На фоне распространения COVID-19 прогноз погоды и долгосрочные климатические исследования приобретают еще большее значение, чем раньше, поскольку температура воздуха и количество осадков существенно влияют на ключевые отрасли экономики и системы здравоохранения, пострадавших от пандемии", - заявил глава ВМО Петтери Талаас.

По его словам, в связи с изменением климата поверхность океана нагревается больше, чем раньше, а это приводит к учащению различных погодных катаклизмов, таких как тропические циклоны.

В организации ожидают, что в центральных и восточных районах экваториальной части Тихоокеанского региона количество осадков будет близким к средним показателям. К северу от экватора в этом регионе дожди будут более обильными, чем обычно. А вот на юго-западе и северо-востоке количество осадков будет меньше средних показателей. Такая же картина, по данным ВМО, ожидается на юге Южной Америки и в Карибском регионе.

Как сообщалось в УНН, Всемирная метеорологическая организация обеспокоена тем, что из-за введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 уменьшилось количество и качество метеорологических наблюдений, в частности, самолетов.

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