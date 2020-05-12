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У Києві поступово знижується рівень забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Протягом минулого тижня у Києві поступово знижувався рівень забруднення повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві поступово знижується рівень забруднення повітря

“За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 5 по 11 травня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій спостерігається:

— завислих речовин (пил) — у 1,2 рази на Бессарабській площі;
— діоксиду сірки — у 1,4-1,5 разів на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,0-1,2 рази — на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;
— оксиду вуглецю — у 1,1 раза на проспекті Перемоги;
— діоксиду азоту — у 5,2-5,9 рази на вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 4,2-5,0 рази — на Деміївській площі та Оболонському проспекті; у 2,2-3,7 рази — на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;
— формальдегіду — у 2,5 раза — на проспекті Перемоги; у 1,9-2,3 рази — на площах Бессарабській та Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; на проспекті Науки середньодобовий вміст досягав 1,0 ГДКс.д.

Всього на 11-ти стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 5 по 11 травня 2020 року було відібрано та проаналізовано 957 проб повітря.

“Протягом тижня, через циклонічний характер погоди, рівень забруднення повітря міста поступово знижувався. Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизився середньодобовий вміст усіх забруднювальних домішок, більш помітно — діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду”, — додається у повідомленні.

При цьому треба врахувати, що в зв’язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилась і це, разом з дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря.

“Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці квітень відзначився дощовим рекордом і пиловою бурею, що викликала підвищений рівень забруднення повітря міста.

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