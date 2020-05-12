У Києві поступово знижується рівень забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Протягом минулого тижня у Києві поступово знижувався рівень забруднення повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 5 по 11 травня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій спостерігається:
— завислих речовин (пил) — у 1,2 рази на Бессарабській площі;
— діоксиду сірки — у 1,4-1,5 разів на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,0-1,2 рази — на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;
— оксиду вуглецю — у 1,1 раза на проспекті Перемоги;
— діоксиду азоту — у 5,2-5,9 рази на вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 4,2-5,0 рази — на Деміївській площі та Оболонському проспекті; у 2,2-3,7 рази — на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;
— формальдегіду — у 2,5 раза — на проспекті Перемоги; у 1,9-2,3 рази — на площах Бессарабській та Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; на проспекті Науки середньодобовий вміст досягав 1,0 ГДКс.д.
Всього на 11-ти стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 5 по 11 травня 2020 року було відібрано та проаналізовано 957 проб повітря.
“Протягом тижня, через циклонічний характер погоди, рівень забруднення повітря міста поступово знижувався. Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизився середньодобовий вміст усіх забруднювальних домішок, більш помітно — діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду”, — додається у повідомленні.
При цьому треба врахувати, що в зв’язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилась і це, разом з дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря.
“Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері”, — підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці квітень відзначився дощовим рекордом і пиловою бурею, що викликала підвищений рівень забруднення повітря міста.