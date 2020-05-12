В Киеве постепенно снижается уровень загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На прошлой неделе в Киеве постепенно снижался уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
“По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 5 по 11 мая 2020 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается:
— взвешенных веществ (пыль) — в 1,2 раза в Бессарабской площади;
— диоксида серы — в 1,4-1,5 раз на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза — на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадок обсерватории), где среднесуточное содержание не превышало уровень ПДКс.д .;
— оксида углерода — в 1,1 раза на проспекте Победы;
— диоксида азота — в 5,2-5,9 раза на улице инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза — на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза — на других постах города, исключая проспекта Науки, где превышений не выявлено;
— формальдегида — в 2,5 раза — на проспекте Победы; в 1,9-2,3 раза — на площадях Бессарабской и Демеевской, улицах Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; на проспекте Науки среднесуточный содержание достигал 1,0 ПДКс.д.
Всего на 11-ти стационарных постах обсерватории, работающие во время карантина, с 5 по 11 мая 2020 было отобрано и проанализировано 957 проб воздуха.
“В течение недели, из-за циклонического характера погоды, уровень загрязнения воздуха города постепенно снижался. В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизился среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей, более заметно — диоксида азота, диоксида серы и формальдегида”, — добавляется в сообщении.
При этом надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха.
“Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере”, — подытожили в сообщении.
Напомним, в столице апреля отличился дождливым рекордом и пылевой бурей, вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха города.