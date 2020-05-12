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В Киеве постепенно снижается уровень загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. На прошлой неделе в Киеве постепенно снижался уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве постепенно снижается уровень загрязнения воздуха

“По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 5 по 11 мая 2020 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается:

— взвешенных веществ (пыль) — в 1,2 раза в Бессарабской площади;
— диоксида серы — в 1,4-1,5 раз на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза — на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадок обсерватории), где среднесуточное содержание не превышало уровень ПДКс.д .;
— оксида углерода — в 1,1 раза на проспекте Победы;
— диоксида азота — в 5,2-5,9 раза на улице инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза — на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза — на других постах города, исключая проспекта Науки, где превышений не выявлено;
— формальдегида — в 2,5 раза — на проспекте Победы; в 1,9-2,3 раза — на площадях Бессарабской и Демеевской, улицах Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; на проспекте Науки среднесуточный содержание достигал 1,0 ПДКс.д.

Всего на 11-ти стационарных постах обсерватории, работающие во время карантина, с 5 по 11 мая 2020 было отобрано и проанализировано 957 проб воздуха.

“В течение недели, из-за циклонического характера погоды, уровень загрязнения воздуха города постепенно снижался. В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизился среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей, более заметно — диоксида азота, диоксида серы и формальдегида”, — добавляется в сообщении.

При этом надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха.

“Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере”, — подытожили в сообщении.

Напомним, в столице апреля отличился дождливым рекордом и пылевой бурей, вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха города.

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