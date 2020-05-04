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Пилова буря і дощовий рекорд: кліматичні підсумки квітня у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У столиці квітень відзначився дощовим рекордом і пиловою бурею, що викликала підвищений рівень забруднення повітря міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Пилова буря і дощовий рекорд: кліматичні підсумки квітня у Києві

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +9,9°С, що лише на 1,2°С вище за кліматичну норму.

Цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня у 1987 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Центрі, найхолодніше у Києві було 1 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,7°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +24,1°С.

Опадів на проспекті Науки випало 36 мм, що склало 74% кліматичної норми.

Як повідомлялося в УНН, станом на ранок понеділка 4 травня у Карпатах випав сніг.

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