Пилова буря і дощовий рекорд: кліматичні підсумки квітня у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У столиці квітень відзначився дощовим рекордом і пиловою бурею, що викликала підвищений рівень забруднення повітря міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +9,9°С, що лише на 1,2°С вище за кліматичну норму.
Цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня у 1987 році", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Центрі, найхолодніше у Києві було 1 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,7°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +24,1°С.
Опадів на проспекті Науки випало 36 мм, що склало 74% кліматичної норми.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок понеділка 4 травня у Карпатах випав сніг.