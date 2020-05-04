Пылевая буря и дождливый рекорд: климатические итоги апреля в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В столице апрель отличился дождливым рекордом и пылевой бурей, которая вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила +9,9°С, что лишь на 1,2°С выше климатической нормы.
Нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году", - говорится в сообщении.
Как отметили в Центре, холоднее всего в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7°С, а теплее всего - 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 24,1°С.
Осадков на проспекте Науки выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро понедельника 4 мая в Карпатах выпал снег.