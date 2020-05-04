У Карпатах випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на ранок понеділка у Карпатах сніжить. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, передає УНН.
“Станом на 08:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря −2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні днями очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали, а у Карпатах — сніг і заморозки.