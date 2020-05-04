В Карпатах выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в Карпатах снежит. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 8:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы, а в Карпатах - снег и заморозки.