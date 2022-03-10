Сегодня в Турции встретятся главы МИД Украины и России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На столе переговоров с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым в Анталье, Турция - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из каналов, пишет УНН.
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"На столе - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается, войну нужно прекратить, надо сохранить украинские жизни, украинские города", - сказал дипломат.
"Но говорить - не значит сдаваться. Никто сдаваться не будет, послушаем что скажет господин Лавров, дамой ему достойный ответ", - добавил он.
Ранее
Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.
Как писалУНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова организовать встречу глав МИД РФ и Украины.