Кулеба оцінив перспективу переговорів з Лавровим у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий зустрітись з главою МЗС країни-окупанта Сергієм Лавровим, якщо такі переговори можуть бути змістовними і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу з РФ. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“Мені не відомо про те щоб Сергій Лавров підтвердив свою згоду на цю зустріч, сьогодні у мене бде зустріч з турецьким колегою і ми обговоримо. Існує переговорний трек, зформовані делегації з боку Росії, з боку України, вони зустрічаються на території Білорусі. Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, то звісно я не відмовлятимусь”, - сказав Кулеба.
Раніше
Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.
"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав міністр.