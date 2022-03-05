Кулеба оцінив перспективу переговорів з Лавровим у Туреччині

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“Мені не відомо про те щоб Сергій Лавров підтвердив свою згоду на цю зустріч, сьогодні у мене бде зустріч з турецьким колегою і ми обговоримо. Існує переговорний трек, зформовані делегації з боку Росії, з боку України, вони зустрічаються на території Білорусі. Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, то звісно я не відмовлятимусь”, - сказав Кулеба.

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Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.

"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав міністр.