У Туреччині заявили, що не закриватимуть повітряний простір для Росії

КИЇВ. 4 березня. УНН. Туреччина не закриватиме повітряний простір для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише УНН з посиланням на Anadolu.