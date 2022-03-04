У Туреччині заявили, що не закриватимуть повітряний простір для Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Туреччина не закриватиме повітряний простір для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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"Відкритість повітряного простору Туреччини важлива зі стратегічної та гуманітарної точок зору", - сказав міністр.
Чавушоглу зазначив також, що Анкара обговорює з Москвою питання евакуації частини турецьких громадян з України через російську територію.
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Повідомляється, що, за словами міністра, Анкара готова зробити все необхідне для негайного і повного припинення війни.
Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про політику Анкари в регіоні.
"Формування гуманітарних коридорів - важливе питання, але абсолютний пріоритет для нас - припинення війни", - сказав Чавушоглу.
Він також зазначив, що Анкара продовжує контакти як з Росією, так і з Україною.
Чавушоглу повідомив, що ще до початку війни, Туреччина планувала організувати зустріч глав МЗС РФ і України.
"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав міністр.
Раніше
Як писав УНН, станом на 2 березня вже 38 держав закрили повітряний простір для російських літаків.
За словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, для кораблів вже теж починають закривати порти і територіальні води. Відповідні рішення вже прийняли Канада і Велика Британія.