В Турции заявили, что не будут закрывать воздушное пространство для России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Цитата
"Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", - сказал министр.
Чавушоглу отметил также, что Анкара обсуждает с Москвой вопрос эвакуации части турецких граждан из Украины через российскую территорию.
Детали
Сообщается, что, по словам министра, Анкара готова сделать все необходимое для незамедлительного и полного прекращения войны.
Глава турецкого МИД сообщил, что проинформировал коллег по НАТО о политике Анкары в регионе.
"Формирование гуманитарных коридоров – важный вопрос, но абсолютный приоритет для нас – прекращение войны", - сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.
Чавушоглу сообщил, что еще до начала войны, Турция планировала организовать встречу глав МИД РФ и Украины.
"Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках Дипломатического форума в Анталье (11-13 марта – ред.)", - сказал министр.
Ранее
Как писал УНН, по состоянию на 2 марта уже 38 государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, для кораблей уже тоже начинают закрывать порты и территориальные воды. Соответствующие решения уже приняли Канада и Великобритания.