В Турции заявили, что не будут закрывать воздушное пространство для России

КИЕВ. 4 марта. УНН. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.