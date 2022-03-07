Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим та розповів про свої очікування

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"Наразі планується на 10-те число. Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, то я теж полечу. Сядемо, поговоримо", – сказав Кулеба.

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Також Кулеба поділився своїми очікуваннями від зустрічі з Лавровим.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу зі співорганізатором злочину, агресії проти України. На цих переговорах ви можете зупинити або принаймні здійснити спробу зупинити цей злочин, тому давайте серйозно поговоримо". Якщо він налаштований на серйозну, розмову, то ми як дипломат з дипломатом серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту саму пропаганду абсурдну, яка останнім часом лунає, почує від мене сурову правду, на яку заслуговує", - заявив Кулеба.

Нагадаємо

Кулеба оцінив перспективу переговорів з Лавровим.