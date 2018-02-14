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Сегодня в плей-офф Лиги чемпионов состоится поединок "Реал" - "ПСЖ"

Сегодня в плей-офф Лиги чемпионов состоится поединок "Реал" - "ПСЖ"

Киев  •  УНН

 • 10293 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В рамках первых поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут очередные два противостояния, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В центральной встрече вечера на "Сантьяго Бернабеу" сойдутся два европейских гранда - мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".

"Реал" финишировал на втором месте в группе Н вслед за "Тоттенхэмом", однако такой результат не помешал команде торжествовать в прошлом розыгрыше ЛЧ. "ПСЖ" одержал победы в пяти стартовых турах и опередил в своем квартете "Баварию".

В 39 последних домашних матчах Лиги чемпионов "Реал" отпраздновал 33 победы. Единственное поражение - 3:4 от "Шальке", пришлась на матч 1/8 финала 2014/15, но мадридцы все равно выиграли по сумме двух встреч - 5:4.

"Реал" не пропускает от французских клубов в течение пяти матчей подряд. Сами мадридцы при этом забили 10 мячей, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью.

"ПСЖ" играет в 1/8 финала в шестой раз подряд и в шестой в сумме. В первых четырех случаях парижане проходили дальше, а в 2017-м получили чрезвычайно болезненное поражение. Год назад "ПСЖ" разгромил "Барселону" на "Парк-де-Пренс" со счетом 4:0, но в гостях уступил со счетом 1:6 и вылетел из турнира.

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Примечательно, что в последних четырех матчах в Испании "ПСЖ" терпел поражения - трижды от "Барселоны" и в 2015 году от "Реала". Зато в 12 последних гостевых матчах Лиги чемпионов "ПСЖ" отпраздновал семь побед и один раз сыграл вничью.

Кроме того, "ПСЖ" выбивал "Реал" из еврокубков два года подряд: в четвертьфинале Кубка УЕФА 1992/93 (1:3 в гостях, 4:1 дома) и в четвертьфинале Кубка кубков-1993/94 (1:0 в гостях, 1:1 дома).

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Стоит отметить форму Криштиану Роналду в данном розыгрыше турнира. Португалец стал первым игроком, кому удалось забить во всех шести турах группового этапа. В шести матчах португалец отметился девять раз.

Добавим, что в другой баталии "Порту" на стадионе "Драгау" будет принимать английский "Ливерпуль".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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