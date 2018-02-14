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Сьогодні в плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться поєдинок "Реал" – "ПСЖ"

Сьогодні в плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться поєдинок "Реал" – "ПСЖ"

Київ • УНН

 • 10293 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. В рамках перших поєдинків стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть чергові два протистояння, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У центральній зустрічі вечора на "Сантьяго Бернабеу" зійдуться два європейських гранди – мадридський "Реал" і французький "Парі Сен-Жермен".

"Реал" фінішував на другому місці в групі Н слідом за "Тотенхемом", однак такий результат не завадив команді тріумфувати у минулому розіграші ЛЧ. "ПСЖ" здобув перемоги в п'яти стартових турах і випередив у своєму квартеті "Баварію".

У 39 останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів "Реал" відсвяткував 33 перемоги. Єдина поразка - 3:4 від "Шальке", припала на матч-відповідь 1/8 фіналу 2014/15, але мадридці все одно виграли за сумою двох зустрічей - 5:4.

"Реал" не пропускає від французьких клубів протягом п'яти матчів поспіль. Самі мадридці при цьому забили 10 м'ячів, здобувши чотири перемоги і один раз зігравши внічию.

"ПСЖ" грає в 1/8 фіналу в шостий раз поспіль і в шостий в сумі. У перших чотирьох випадках парижани проходили далі, а в 2017-м зазнали надзвичайно болючої поразки. Рік тому "ПСЖ" розгромив "Барселону" на "Парк-де-Пренс" з рахунком 4:0, але в гостях поступився з результатом 1:6 і вилетів з турніру.

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Примітно, що в останніх чотирьох матчах в Іспанії "ПСЖ" зазнавав поразок - тричі від "Барселони" і в 2015 році від "Реала". Натомість в 12 останніх гостьових матчах Ліги чемпіонів "ПСЖ" відсвяткував сім перемог і один раз зіграв внічию.

Окрім того, "ПСЖ" вибивав "Реал" з єврокубків два роки поспіль: у чвертьфіналі Кубка УЄФА-1992/93 (1:3 в гостях, 4:1 вдома) і в чвертьфіналі Кубка кубків-1993/94 (1:0 в гостях, 1:1 вдома).

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Варто відзначити форму Кріштіану Роналду у даному розіграші турніру. Португалець став першим гравцем, кому вдалося забити у всіх шести турах групового етапу. У шести матчах португалець відзначився дев'ять разів.

Додамо, що в іншій баталії "Порту" на стадіоні "Драгау" прийматиме англійський "Ліверпуль".

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