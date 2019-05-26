Сегодня в Киеве возможны изменения в работе метро

"Так, 25 и 26 мая возможном ограничении (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможном ограничении (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Также, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, сегодня в столице перекроют движение по некоторым улицам, где будет "Пробег под каштанами".



