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Сегодня в Киеве возможны изменения в работе метро

Сегодня в Киеве возможны изменения в работе метро

Киев  •  УНН

 • 16912 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая 2019 года возможны изменениях в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Facebook.

"Так, 25 и 26 мая возможном ограничении (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможном ограничении (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Также, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, сегодня в столице перекроют движение по некоторым улицам, где будет "Пробег под каштанами".

Украинские Национальные Новости

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