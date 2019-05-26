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Сьогодні в Києві можливі зміни у роботі метро

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня 2019 року можливі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київського метрополітену у Facebook.

“Так, 25 та 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції „Контрактова площа“ після проведення святкових концертів на Контрактовій площі. 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції „Виставковий центр“ після проведення концерту на території Національного комплексу „Експоцентр України“. Також, 26 травня, у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Львів“ (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичної підземки”, — йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Нагадаємо, сьогодні у столиці перекриють рух деякими вулицями, де відбуватиметься “Пробіг під каштанами”.

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