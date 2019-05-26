Сьогодні в Києві можливі зміни у роботі метро

КИЇВ. 26 травня. УНН. У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня 2019 року можливі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київського метрополітену у Facebook.