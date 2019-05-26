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Сьогодні в столиці відбудеться “Пробіг під каштанами”

Сьогодні в столиці відбудеться “Пробіг під каштанами”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У День міста на Майдані Незалежності в центрі столиці відбудеться 27-й благодійний “Пробіг під каштанами”, передає УНН з посиланням на сайт організаторів проекту.

Так, пробіг триватиме до 15:00, повідомляє КМДА.

Згідно з програмою заходу, пробіг відбудеться за наступним маршрутом: Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — розворот на вул. Діловій — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого —вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

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У рамках пробігу відбудеться сім стартів: “Пробіг у ходунках” (для малюків 9-14 місяців, які роблять перші кроки), дитячий пробіг із дитячими колясками, спортивний пробіг (для професійних спортсменів і учасників зі спеціальною спортивною підготовкою), пробіг мужніх (для осіб із фізичними обмеженнями, які долають дистанцію у візках чи за допомогою милиць, палиць, ціпків), “Пробіг із собакою”, “Пробіг наосліп” і благодійний пробіг (для осіб без спеціальної спортивної підготовки, а також команд-учасниць).

Зібрані кошти буде направлено для оплати електрофізіологічної кардіонавігаційної системи, придбаної для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.

Як повідомляв УНН, через акцію у столиці перекриють рух вулицями, де відбуватиметься пробіг.

Крім того, сьогодні передбачено заборону руху всіх видів транспорту під час монтажу та демонтажу сценічних конструкцій на вулиці Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні до вулиці Богдана Хмельницького) із 18:00 25 травня до 20:00 26 травня.

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