Сегодня в столице состоится "Пробег под каштанами"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В День города на Майдане Независимости в центре столицы состоится 27-й благотворительный "Пробег под каштанами", передает УНН со ссылкой на сайт организаторов проекта.
Так, пробег продлится до 15:00, сообщает КГГА.
Согласно программе мероприятия, пробег пройдет по следующему маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - разворот на ул. Деловой - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Крещатик - Майдан Независимости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за Дня Киева могут быть ограничения в работе метро
В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках" (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию в колясках или с помощью костылей, палок, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).
Собранные средства будут направлены для оплаты электрофизиологической кардионавигацийнои системы, приобретенной для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.
Как сообщал УНН, из-за акции в столице перекроют движение по улицам, где будет пробег.
Кроме того, сегодня предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.