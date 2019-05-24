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Через День Києва можливі обмеження у роботі метро

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У суботу, 25 та 26 травня, можливі обмеження у роботі станцій столичного метро “Контрактова площа”, “Виставковий центр”, “Палац спорту”, “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київського метрополітену у Facebook.

“Так, 25 та 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції “Контрактова площа” після проведення святкових концертів на Контрактовій площі. 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції “Виставковий центр” після проведення концерту на території Національного комплексу “Експоцентр України”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, 26 травня, у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Львів” (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

“Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту Space Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Нагадаємо, у неділю, 26 травня, у столиці відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід “Пробіг під каштанами”.

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