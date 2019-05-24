Из-за Дня Киева возможны ограничения в работе метро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В субботу, 25 и 26 мая, возможны ограничения в работе станций столичного метро "Контрактовая площадь", "Выставочный центр", "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Facebook.
"Так, 25 и 26 мая возможны ограничения (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможны ограничения (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.
"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отмечается в сообщении.
Добавим, 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами".