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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66692 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144493 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130135 просмотра

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Из-за Дня Киева возможны ограничения в работе метро

Из-за Дня Киева возможны ограничения в работе метро

Киев  •  УНН

 • 12220 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В субботу, 25 и 26 мая, возможны ограничения в работе станций столичного метро "Контрактовая площадь", "Выставочный центр", "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Facebook.

"Так, 25 и 26 мая возможны ограничения (не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможны ограничения (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отмечается в сообщении.

Добавим, 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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