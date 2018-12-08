Сегодня в эфире радиостанций 55% украинских песен - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На сегодня в эфире украинских радиостанций 55% песен звучит на украинском языке. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.
“Сегодня — 55% (украинских песен в эфире радиостанций — ред.). И это даже гораздо больше, чем требует закон, так как остальные, это не русские (песни — ред.), Это английские, испанские, французские и другие. Но украинских должно быть более 55%. Точка”, — отметил Президент.
При этом, рассказал он, доля украиноязычных песен в 2013 году в эфире украинских радиостанций составляла менее 5%.
Как сообщал УНН, более 50% песен в общенациональном радиоэфире на второй год после введения языковых квот звучат на украинском языке.