Сьогодні в ефірі радіостанцій 55% українських пісень – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сьогодні в ефірі українських радіостанцій 55% пісень звучить українською мовою. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.
“Сьогодні — 55% (українських пісень в ефірі радіостанцій — ред.). І це навіть значно більше, ніж вимагає закон, бо решта, це не є російські (пісні — ред.), це англійські, іспанські, французькі й інші. Але українських має бути більше 55%. Крапка”, — зазначив Президент.
При цьому, розповів він, частка україномовних пісень у 2013 році в ефірі українських радіостанцій становила менше 5%.
Як повідомляв УНН, понад 50% пісень у загальнонаціональному радіоефірі на другий рік після запровадження мовних квот звучать українською мовою.