Половина пісень на радіо звучить українською
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Понад 50% пісень у загальнонаціональному радіоефірі на другий рік після запровадження мовних квот звучать українською мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
"Середня частка пісень українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях у другий рік дії мовних квот (листопад 2017 - жовтень 2018 року) становила 51%, що порівняно з першим роком (листопад 2016 – жовтень 2017 року) більше на 4 відсоткових пункти", - повідомили у Нацраді.
Також вказано, що в середньому 86% передач на загальнонаціональних радіостанціях звучали українською мовою. Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на 2 в. п. Таким чином, перевиконання квоти ведення передач українською мовою для радіостанцій загальнонаціонального покриття становить 31 в. п.
У період із листопада 2017-го до жовтня 2018 року відповідно до вимог закону частка пісень українською мовою мала становити не менше ніж 30%, а обсяг ведення передач українською мовою – не менше ніж 55%.
Нагадаємо, з 8 листопада квоти на українську музику для радіостанцій зросли до 35%.