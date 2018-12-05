Половина песен на радио звучит на украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Более 50% песен в общенациональном радиоэфире на второй год после введения языковых квот звучат на украинском языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Средняя доля песен на украинском языке на общенациональных радиостанциях во второй год действия языковых квот (ноябрь 2017 - октябрь 2018 года) составляла 51%, что по сравнению с первым годом (ноябрь 2016 - октябрь 2017 года) больше на 4 процентных пункта", - сообщили в Нацсовете.
Также указано, что в среднем 86% передач на общенациональных радиостанциях звучали на украинском языке. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2 в. п. Таким образом, перевыполнение квоты ведения передач на украинском языке для радиостанций общенационального покрытия составляет 31 в. п.
В период с ноября 2017 года до октября 2018-го в соответствии с требованиями закона доля песен на украинском языке должна была составить не менее 30%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 55%.
Напомним, с 8 ноября квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.