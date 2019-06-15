Сегодня в зоне ООС враг вел обстрелы из запрещенных минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В зоне ООС с начала сегодняшних суток зафиксировано восемь вражеских обстрелов, боевики вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов и другого оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - указали в штабе.
Вследствие вражеских обстрелов, как отмечается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.
Напомним, 14 июня в зоне ООС боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, один защитник ранен.