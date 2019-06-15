Сьогодні у зоні ООС ворог вів обстріли із заборонених мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У зоні ООС з початку сьогоднішньої доби зафіксовано вісім ворожих обстрілів, бойовики вели обстріли із заборонених мінськими угодами мінометів та іншої зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - вказали у штабі.
Внаслідок ворожих обстрілів, як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі.
Нагадаємо, 14 червня в зоні ООС бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, одного захисника поранено.