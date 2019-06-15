ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, одного захисника поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. 14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять рази Мар’їнка – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
два рази Павлопіль – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
населений пункт Красногорівка – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети;
поблизу населеного пункту Гнутове – великокаліберні кулемети;
двічі Водяне – автоматичні гранатомети;
околиці Лебединське – стрілецька зброя;
Пищевик – гранатомети різних систем;
поблизу населеного пункту Тарамчук – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
Широкине – станковий протитанковий гранатомет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:
тричі Південне – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Попасна – міномети калібру 82 мм;
поблизу населеного пункту Новгородське – автоматичні гранатомети;
Золоте-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем;
тричі Станиця Луганська – стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Лебединське – гранатомет та стрілецька зброя;
Авдіївка – міномет калібру 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі Станиця Луганська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.