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ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, один боец ранен

Киев • УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, один боец ранен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раза Марьинка - с 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
два раза Павлополь - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
населенный пункт Красногоровка - 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
вблизи населенного пункта Гнутово - крупнокалиберные пулеметы;
дважды Водяное - автоматические гранатометы;
окраине Лебединский - стрелковое оружие;
Пищевик - гранатометы различных систем;
вблизи населенного пункта Тарамчук - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
Широкино - станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз:

трижды Южное - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Попасная - минометы калибра 82 мм;
вблизи населенного пункта Новгородское - автоматические гранатометы;
Золотое-4 - 82 мм минометы, гранатометы различных систем;
трижды Станица Луганская - стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 14 июня одного оккупанта уничтожили.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Лебединский - гранатомет и стрелковое оружие;
Авдеевка - миномет калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды Станица Луганская - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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