Сегодня в ВР продолжат рассмотрение поправок к закону о языке

Сегодня, 21 марта, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону о языке (№ 5670-д) с 825 поправки. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание 20 марта.

Отметим, что во время вчерашнего заседания парламентариями было рассмотрено 158 поправок к законопроекту. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть еще 1175 поправок.

Напомним, что в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.