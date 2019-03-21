Сьогодні у ВР продовжать розгляд поправок до закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до закону про мову (№ 5670-д). Парламентарі повинні розглянути ще 1175 поправок до законопроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ВРУ.
Сьогодні, 21 березня, народні депутати продовжать розгляд поправок до закону про мову (№ 5670-д) з 825 поправки. Про це заявив, голова Верховної ради України Андрій Парубій, закриваючи пленарне засідання 20 березня.
Зазначимо, що під час вчорашнього засідання парламентарями було розглянуто 158 поправок до законопроекту. Таким чином, депутатам залишилось розглянути ще 1175 поправок.
Нагадаємо, що у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб — починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Як повідомляв УНН, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.