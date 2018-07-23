Сегодня в столице Украины гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В понедельник в Киеве днем ожидается гроза. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС в г. Киев, передает УНН.
“По данным Укргидрометцентра, в Киеве днем 23 июля гроза, шквалы ветра 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.
Утром в столице будет моросить небольшой дождь, днем и вечером — дождь c грозой.
Кроме того, в Киеве и Киевской области 24-25 июля кратковременные дожди с грозами (ночью местами). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 24 июля 21-26 ° 25 июля 25-30 °.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем была +34,8 в 2001 году, самая низкая ночью +5,8 в 1904 году.
Напомним, 22 июля в Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение .
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о грозах в Украине.