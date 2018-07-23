Сегодня в столице Украины гроза

“По данным Укргидрометцентра, в Киеве днем ​​23 июля гроза, шквалы ветра 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Утром в столице будет моросить небольшой дождь, днем ​​и вечером — дождь c грозой.

Кроме того, в Киеве и Киевской области 24-25 июля кратковременные дожди с грозами (ночью местами). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 24 июля 21-26 ° 25 июля 25-30 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем ​​была +34,8 в 2001 году, самая низкая ночью +5,8 в 1904 году.

Напомним, 22 июля в Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение .

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о грозах в Украине.