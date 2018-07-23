Сьогодні у столиці України гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У понеділок у Києві вдень очікується гроза. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє ДСНС у м.Києві, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, У Києві вдень 23 липня гроза, шквали вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Вранці у столиці крапатиме невеликий дощ, вдень і ввечері — дощ c грозою.
Крім того, у Києві та на Київщині 24-25 липня короткочасні дощі з грозами (вночі місцями). Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24 липня 21-26°, 25 липня 25-30°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 23 липня найвища температура вдень була +34,8 у 2001 році, найнижча вночі +5,8 в 1904 році.
Нагадаємо, 22 липня в Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про грози в Україні.